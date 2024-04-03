Скороходов Иван Герасимов 02.10.1814 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходов Иван Герасимов

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

02.10.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1814

Отец: Скороходов Герасим Трофимов

Мать: Cкороходова Прасковья

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скороходова Мария Логгинова

Крещение
10.10.1815
Никольская церковь села Лычное
Восприемники: Наум Аверьянов и Агафья Семенова
Смерть
Неизвестно

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