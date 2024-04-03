Скороходов Иван Герасимов
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения02.10.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1814
Отец: Скороходов Герасим Трофимов
Мать: Cкороходова Прасковья
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
10.10.1815
Никольская церковь села Лычное
Восприемники: Наум Аверьянов и Агафья Семенова
Смерть
Неизвестно