Скороходова 2Я Евфимия (Афимья) Сергеева 1765 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходова 2Я Евфимия (Афимья) Сергеева

Место рождения

сельцо Дулебина Каширской округи

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Сергей

Мать: не указана

сельцо Дулебина Каширской округи
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скороходов Трофим Кондратьев

Рождение ребёнка
1787

Сын: Скороходов Федор Трофимов

Отец ребёнка: Скороходов Трофим Кондратьев

Рождение ребёнка
1790

Сын: Скороходов Герасим Трофимов

Отец ребёнка: Скороходов Трофим Кондратьев

Рождение ребёнка
12.11.1790

Сын: Скороходов Рекрут Филипп Трофимов

Отец ребёнка: Скороходов Трофим Кондратьев

Рождение ребёнка
19.09.1794

Сын: Трофим Трофимов

Отец ребёнка: Скороходов Трофим Кондратьев

Смерть
Неизвестно

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