Скороходова 2Я Евфимия (Афимья) Сергеева
Место рождениясельцо Дулебина Каширской округи
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Сергей
Мать: не указана
сельцо Дулебина Каширской округи
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1787
Сын: Скороходов Федор Трофимов
Отец ребёнка: Скороходов Трофим Кондратьев
Рождение ребёнка
1790
Сын: Скороходов Герасим Трофимов
Отец ребёнка: Скороходов Трофим Кондратьев
Рождение ребёнка
12.11.1790
Сын: Скороходов Рекрут Филипп Трофимов
Отец ребёнка: Скороходов Трофим Кондратьев
Рождение ребёнка
19.09.1794
Сын: Трофим Трофимов
Отец ребёнка: Скороходов Трофим Кондратьев
Смерть
Неизвестно