Петров Сергей Филиппов 1822 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петров Сергей Филиппов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

02.06.1888

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Петров Филипп Сидоров

Мать: Петрова Татьяна

Бракосочетание
09.09.1845

Жена: Петрова(Макарова) (Макарова) Митрадора Васильева

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Петрова) Наталья Сергеева

Мать ребёнка: Петрова(Макарова) (Макарова) Митрадора Васильева

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Петрова) Фиона (Хиония) Сергеевна

Мать ребёнка: Петрова(Макарова) (Макарова) Митрадора Васильева

Рождение ребёнка
17.05.1851

Сын: Петров Иван Сергеев 1

Мать ребёнка: Петрова(Макарова) (Макарова) Митрадора Васильева

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
30.08.1853

Сын: Петров Иван 2 Сергеев

Мать ребёнка: Петрова(Макарова) (Макарова) Митрадора Васильева

Рождение ребёнка
23.10.1855

Дочь: (Петрова) Прасковья Сергеевна

Мать ребёнка: Петрова(Макарова) (Макарова) Митрадора Васильева

Рождение ребёнка
25.01.1859

Сын: Петров Василий Сергеев

Мать ребёнка: Петрова(Макарова) (Макарова) Митрадора Васильева

сельцо Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
02.06.1888
Причина смерти: от удушья | упоминается как бывший дворовой

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