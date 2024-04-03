Петров Сергей Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти02.06.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Петров Филипп Сидоров
Мать: Петрова Татьяна
Бракосочетание
09.09.1845
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Петрова) Наталья Сергеева
Мать ребёнка: Петрова(Макарова) (Макарова) Митрадора Васильева
Рождение ребёнка
1849
Рождение ребёнка
17.05.1851
Мать ребёнка: Петрова(Макарова) (Макарова) Митрадора Васильева
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
30.08.1853
Мать ребёнка: Петрова(Макарова) (Макарова) Митрадора Васильева
Рождение ребёнка
23.10.1855
Дочь: (Петрова) Прасковья Сергеевна
Мать ребёнка: Петрова(Макарова) (Макарова) Митрадора Васильева
Рождение ребёнка
25.01.1859
Мать ребёнка: Петрова(Макарова) (Макарова) Митрадора Васильева
сельцо Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
02.06.1888
Причина смерти: от удушья | упоминается как бывший дворовой