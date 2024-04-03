Петрова(Макарова) (Макарова) Митрадора Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Бракосочетание
09.09.1845
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Петрова) Наталья Сергеева
Отец ребёнка: Петров Сергей Филиппов
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Петрова) Фиона (Хиония) Сергеевна
Отец ребёнка: Петров Сергей Филиппов
Рождение ребёнка
17.05.1851
Отец ребёнка: Петров Сергей Филиппов
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
30.08.1853
Отец ребёнка: Петров Сергей Филиппов
Рождение ребёнка
23.10.1855
Дочь: (Петрова) Прасковья Сергеевна
Отец ребёнка: Петров Сергей Филиппов
Рождение ребёнка
25.01.1859
Отец ребёнка: Петров Сергей Филиппов
сельцо Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно