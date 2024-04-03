Петрова(Макарова) (Макарова) Митрадора Васильева 1829 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрова(Макарова) (Макарова) Митрадора Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Макаров Василий Макаров

Мать: Макарова Прасковья Степанова

Бракосочетание
09.09.1845

Муж: Петров Сергей Филиппов

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Петрова) Наталья Сергеева

Отец ребёнка: Петров Сергей Филиппов

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Петрова) Фиона (Хиония) Сергеевна

Отец ребёнка: Петров Сергей Филиппов

Рождение ребёнка
17.05.1851

Сын: Петров Иван Сергеев 1

Отец ребёнка: Петров Сергей Филиппов

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
30.08.1853

Сын: Петров Иван 2 Сергеев

Отец ребёнка: Петров Сергей Филиппов

Рождение ребёнка
23.10.1855

Дочь: (Петрова) Прасковья Сергеевна

Отец ребёнка: Петров Сергей Филиппов

Рождение ребёнка
25.01.1859

Сын: Петров Василий Сергеев

Отец ребёнка: Петров Сергей Филиппов

сельцо Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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