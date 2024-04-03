Петров Василий Сергеев
Место рождениясельцо Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения25.01.1859
Дата смерти26.05.1877
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1859
сельцо Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
25.01.1859
Христорождественская церковь села Старокленское Раненбургского уезда крестил свящ.Иоанн Доброхотов
Восприемники: деревни Змеевки дворовой человек помещицы А.Н.Янович Дементий Иванов Макаров и крестьянина Карпа Федорова Скороходова жена Гликерия Филиппова
Смерть
26.05.1877
Причина смерти: от золотухи