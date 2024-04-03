Петров Василий Сергеев 25.01.1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петров Василий Сергеев

Место рождения

сельцо Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

25.01.1859

Дата смерти

26.05.1877

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1859

Отец: Петров Сергей Филиппов

Мать: Петрова(Макарова) (Макарова) Митрадора Васильева

сельцо Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
25.01.1859
Христорождественская церковь села Старокленское Раненбургского уезда крестил свящ.Иоанн Доброхотов
Восприемники: деревни Змеевки дворовой человек помещицы А.Н.Янович Дементий Иванов Макаров и крестьянина Карпа Федорова Скороходова жена Гликерия Филиппова
Смерть
26.05.1877
Причина смерти: от золотухи

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