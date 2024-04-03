Макаров Василий Макаров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Макарова Прасковья Степанова
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Макарова Прасковья Степанова
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Макарова Прасковья Степанова
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Макарова) Аксинья Васильева
Мать ребёнка: Макарова Прасковья Степанова
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Петрова(Макарова) (Макарова) Митрадора Васильева
Мать ребёнка: Макарова Прасковья Степанова
Смерть
1840