Макаров Василий Макаров 1780 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макаров Василий Макаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Макар Афанасьевич Основатель Фамилии

Мать: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Макаров Михаил Васильев

Мать ребёнка: Макарова Прасковья Степанова

Рождение ребёнка
1821

Сын: Макаров Иван Васильев

Мать ребёнка: Макарова Прасковья Степанова

Рождение ребёнка
1824

Сын: Макаров Петр Васильев

Мать ребёнка: Макарова Прасковья Степанова

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Макарова) Аксинья Васильева

Мать ребёнка: Макарова Прасковья Степанова

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Петрова(Макарова) (Макарова) Митрадора Васильева

Мать ребёнка: Макарова Прасковья Степанова

Смерть
1840

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