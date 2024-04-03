Макаров Михаил Васильев 1814 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макаров Михаил Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Макаров Василий Макаров

Мать: Макарова Прасковья Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Надежда Ерофеевна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Макаров Борис Михайлов

Мать ребёнка: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Надежда Ерофеевна

Рождение ребёнка
09.06.1845

Сын: Макаров Митрофан Михайлов

Мать ребёнка: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Надежда Ерофеевна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Макарова) Степанида Михайлова

Мать ребёнка: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Надежда Ерофеевна

Рождение ребёнка
15.07.1850

Дочь: (Макарова) Марина Михайловна

Мать ребёнка: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Надежда Ерофеевна

Рождение ребёнка
05.08.1852

Сын: Макаров Близнец Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Надежда Ерофеевна

Рождение ребёнка
05.08.1852

Сын: Макаров Близнец Максим Михайлович

Мать ребёнка: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Надежда Ерофеевна

Рождение ребёнка
21.07.1856

Сын: Макаров Евдоким Михайлович

Мать ребёнка: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Надежда Ерофеевна

Смерть
Неизвестно

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