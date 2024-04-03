Макаров Михаил Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Надежда Ерофеевна
Рождение ребёнка
09.06.1845
Сын: Макаров Митрофан Михайлов
Мать ребёнка: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Надежда Ерофеевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Макарова) Степанида Михайлова
Мать ребёнка: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Надежда Ерофеевна
Рождение ребёнка
15.07.1850
Дочь: (Макарова) Марина Михайловна
Мать ребёнка: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Надежда Ерофеевна
Рождение ребёнка
05.08.1852
Рождение ребёнка
05.08.1852
Рождение ребёнка
21.07.1856
Сын: Макаров Евдоким Михайлович
Мать ребёнка: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Надежда Ерофеевна
Смерть
Неизвестно