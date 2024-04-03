Макарова(Челушкина) (Челушкина) Надежда Ерофеевна 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макарова(Челушкина) (Челушкина) Надежда Ерофеевна

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Челышкин Ерофей Петрович

Мать: Челышкин (Челушкин) Евдокия

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Михаил Васильев

Рождение ребёнка
1843

Сын: Макаров Борис Михайлов

Отец ребёнка: Макаров Михаил Васильев

Рождение ребёнка
09.06.1845

Сын: Макаров Митрофан Михайлов

Отец ребёнка: Макаров Михаил Васильев

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Макарова) Степанида Михайлова

Отец ребёнка: Макаров Михаил Васильев

Рождение ребёнка
15.07.1850

Дочь: (Макарова) Марина Михайловна

Отец ребёнка: Макаров Михаил Васильев

Рождение ребёнка
05.08.1852

Сын: Макаров Близнец Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Макаров Михаил Васильев

Рождение ребёнка
05.08.1852

Сын: Макаров Близнец Максим Михайлович

Отец ребёнка: Макаров Михаил Васильев

Рождение ребёнка
21.07.1856

Сын: Макаров Евдоким Михайлович

Отец ребёнка: Макаров Михаил Васильев

Смерть
Неизвестно

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