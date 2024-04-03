Макарова(Челушкина) (Челушкина) Надежда Ерофеевна
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Макаров Михаил Васильев
Рождение ребёнка
09.06.1845
Сын: Макаров Митрофан Михайлов
Отец ребёнка: Макаров Михаил Васильев
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Макарова) Степанида Михайлова
Отец ребёнка: Макаров Михаил Васильев
Рождение ребёнка
15.07.1850
Дочь: (Макарова) Марина Михайловна
Отец ребёнка: Макаров Михаил Васильев
Рождение ребёнка
05.08.1852
Сын: Макаров Близнец Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Макаров Михаил Васильев
Рождение ребёнка
05.08.1852
Сын: Макаров Близнец Максим Михайлович
Отец ребёнка: Макаров Михаил Васильев
Рождение ребёнка
21.07.1856
Сын: Макаров Евдоким Михайлович
Отец ребёнка: Макаров Михаил Васильев
Смерть
Неизвестно