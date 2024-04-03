Челышкин Ерофей Петрович
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1779
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1779
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Челышкин (Челушкин) Евдокия
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Осипова(Челушкина) (Челушкина) Агафья Ерофеевна
Мать ребёнка: Челышкин (Челушкин) Евдокия
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Челышкин (Челушкин) Евдокия
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Антонова(Челушкина) (Челушкина) Ефросиния Ерофеевна
Мать ребёнка: Челышкин (Челушкин) Евдокия
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1813
Сын: Челушкин Поликарп Ерофеевич
Мать ребёнка: Челышкин (Челушкин) Евдокия
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
12.10.1817
Сын: Челушкин Андрей Ерофеевич
Мать ребёнка: Челышкин (Челушкин) Евдокия
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Надежда Ерофеевна
Мать ребёнка: Челышкин (Челушкин) Евдокия
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Фирсова(Челушкина) (Челушкина) Христина Ерофеевна
Мать ребёнка: Челышкин (Челушкин) Евдокия
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
1848
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии