Челышкин Ерофей Петрович 1779 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челышкин Ерофей Петрович

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1779

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Челышкин Петр Никитич

Мать: Челышкин Аграфена Михайловна 2Я Жена

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1805

Сын: Челушкин Петр Ерофеевич

Мать ребёнка: Челышкин (Челушкин) Евдокия

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Осипова(Челушкина) (Челушкина) Агафья Ерофеевна

Мать ребёнка: Челышкин (Челушкин) Евдокия

Рождение ребёнка
1808

Сын: Челышкин Павел Ерофеевич

Мать ребёнка: Челышкин (Челушкин) Евдокия

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Антонова(Челушкина) (Челушкина) Ефросиния Ерофеевна

Мать ребёнка: Челышкин (Челушкин) Евдокия

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1813

Сын: Челушкин Поликарп Ерофеевич

Мать ребёнка: Челышкин (Челушкин) Евдокия

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
12.10.1817

Сын: Челушкин Андрей Ерофеевич

Мать ребёнка: Челышкин (Челушкин) Евдокия

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Надежда Ерофеевна

Мать ребёнка: Челышкин (Челушкин) Евдокия

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Фирсова(Челушкина) (Челушкина) Христина Ерофеевна

Мать ребёнка: Челышкин (Челушкин) Евдокия

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
1848
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

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