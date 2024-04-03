Челышкин Аграфена Михайловна 2Я Жена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Челышкин Петр Никитич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Челышкин) Матрона Петровна
Отец ребёнка: Челышкин Петр Никитич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Челышкин Петр Никитич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Челышкин Петр Никитич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1790
Сын: Челышкин Алимпий (Алинпей)
Отец ребёнка: Челышкин Петр Никитич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно