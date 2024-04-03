Челышкин Аграфена Михайловна 2Я Жена 1754 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЧелышкин Аграфена Михайловна 2Я Жена

Челышкин Аграфена Михайловна 2Я Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челышкин Петр Никитич

Рождение ребёнка
1776

Сын: Челышкин Яков Петрович

Отец ребёнка: Челышкин Петр Никитич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Челышкин) Матрона Петровна

Отец ребёнка: Челышкин Петр Никитич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1779

Сын: Челышкин Ерофей Петрович

Отец ребёнка: Челышкин Петр Никитич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1786

Сын: Челушкин Осип Петрович

Отец ребёнка: Челышкин Петр Никитич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1790

Сын: Челышкин Алимпий (Алинпей)

Отец ребёнка: Челышкин Петр Никитич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.