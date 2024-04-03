Челушкин Осип Петрович 1786 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Осип Петрович

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1786

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Челышкин Петр Никитич

Мать: Челышкин Аграфена Михайловна 2Я Жена

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челушкина(Долгова) (Долгова) 1Я Жена Аграфена (Агафья) Силантьевна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Челушкин Дементий Осипович

Мать ребёнка: Челушкина(Долгова) (Долгова) 1Я Жена Аграфена (Агафья) Силантьевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Челушкина) Анна Осиповна

Мать ребёнка: Челушкина(Долгова) (Долгова) 1Я Жена Аграфена (Агафья) Силантьевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1823

Сын: Челушкин Антон Осипович

Мать ребёнка: Челушкина(Долгова) (Долгова) 1Я Жена Аграфена (Агафья) Силантьевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Челушкина) Татьяна Осиповна

Мать ребёнка: Челушкина(Долгова) (Долгова) 1Я Жена Аграфена (Агафья) Силантьевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1827

Сын: Челушкин Давыд Осипович

Мать ребёнка: Челушкина(Долгова) (Долгова) 1Я Жена Аграфена (Агафья) Силантьевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Сафронова(Челушкина) (Челушкина) Евдокия Осиповна

Мать ребёнка: Челушкина(Долгова) (Долгова) 1Я Жена Аграфена (Агафья) Силантьевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1833

Сын: Челушкин Ефим Осипович

Мать ребёнка: Челушкина(Долгова) (Долгова) 1Я Жена Аграфена (Агафья) Силантьевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1840

Сын: Челушкин Николай Осипович

Мать ребёнка: Челушкина (Челушкина) 2Я Жена Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
14.03.1843

Сын: Челушкин Алексей Осипович

Мать ребёнка: Челушкина (Челушкина) 2Я Жена Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
15.06.1844

Сын: Челушкин Петр Осипович

Мать ребёнка: Челушкина (Челушкина) 2Я Жена Евдокия Ивановна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1847

Сын: Челушкин Дмитрий Осипович

Мать ребёнка: Челушкина (Челушкина) 2Я Жена Евдокия Ивановна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
23.10.1850

Дочь: (Челушкина) Ефросиния Осиповна

Мать ребёнка: Челушкина (Челушкина) 2Я Жена Евдокия Ивановна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
1853
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

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