Челушкин Осип Петрович
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1786
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Сын: Челушкин Дементий Осипович
Мать ребёнка: Челушкина(Долгова) (Долгова) 1Я Жена Аграфена (Агафья) Силантьевна
Дочь: (Челушкина) Анна Осиповна
Мать ребёнка: Челушкина(Долгова) (Долгова) 1Я Жена Аграфена (Агафья) Силантьевна
Мать ребёнка: Челушкина(Долгова) (Долгова) 1Я Жена Аграфена (Агафья) Силантьевна
Дочь: (Челушкина) Татьяна Осиповна
Мать ребёнка: Челушкина(Долгова) (Долгова) 1Я Жена Аграфена (Агафья) Силантьевна
Мать ребёнка: Челушкина(Долгова) (Долгова) 1Я Жена Аграфена (Агафья) Силантьевна
Дочь: Сафронова(Челушкина) (Челушкина) Евдокия Осиповна
Мать ребёнка: Челушкина(Долгова) (Долгова) 1Я Жена Аграфена (Агафья) Силантьевна
Мать ребёнка: Челушкина(Долгова) (Долгова) 1Я Жена Аграфена (Агафья) Силантьевна
Сын: Челушкин Николай Осипович
Мать ребёнка: Челушкина (Челушкина) 2Я Жена Евдокия Ивановна
Сын: Челушкин Алексей Осипович
Мать ребёнка: Челушкина (Челушкина) 2Я Жена Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Челушкина (Челушкина) 2Я Жена Евдокия Ивановна
Сын: Челушкин Дмитрий Осипович
Мать ребёнка: Челушкина (Челушкина) 2Я Жена Евдокия Ивановна
Дочь: (Челушкина) Ефросиния Осиповна
Мать ребёнка: Челушкина (Челушкина) 2Я Жена Евдокия Ивановна