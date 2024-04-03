Челушкина (Челушкина) 2Я Жена Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Челушкин Николай Осипович
Отец ребёнка: Челушкин Осип Петрович
Рождение ребёнка
14.03.1843
Сын: Челушкин Алексей Осипович
Отец ребёнка: Челушкин Осип Петрович
Рождение ребёнка
15.06.1844
Отец ребёнка: Челушкин Осип Петрович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1847
Сын: Челушкин Дмитрий Осипович
Отец ребёнка: Челушкин Осип Петрович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
23.10.1850
Дочь: (Челушкина) Ефросиния Осиповна
Отец ребёнка: Челушкин Осип Петрович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно