Челушкина (Челушкина) 2Я Жена Евдокия Ивановна 1811 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкина (Челушкина) 2Я Жена Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Челушкин Николай Осипович

Отец ребёнка: Челушкин Осип Петрович

Рождение ребёнка
14.03.1843

Сын: Челушкин Алексей Осипович

Отец ребёнка: Челушкин Осип Петрович

Рождение ребёнка
15.06.1844

Сын: Челушкин Петр Осипович

Отец ребёнка: Челушкин Осип Петрович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1847

Сын: Челушкин Дмитрий Осипович

Отец ребёнка: Челушкин Осип Петрович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
23.10.1850

Дочь: (Челушкина) Ефросиния Осиповна

Отец ребёнка: Челушкин Осип Петрович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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