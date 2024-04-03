Челушкин Николай Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Челушкина) Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Челушкина(Хренова) (Хренова) Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Челушкин Пимен Николаевич
Мать ребёнка: Челушкина(Хренова) (Хренова) Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Челушкин Евмоний Николаев
Мать ребёнка: Челушкина(Хренова) (Хренова) Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
23.05.1876
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
23.05.1876
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
18.12.1878
Рождение ребёнка
18.12.1878
Рождение ребёнка
16.03.1884
Сын: Челушкин Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Челушкина(Хренова) (Хренова) Прасковья Петровна
Смерть
Неизвестно