Челушкин Николай Осипович 1840 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Николай Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Челушкин Осип Петрович

Мать: Челушкина (Челушкина) 2Я Жена Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Челушкина) Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Челушкина(Хренова) (Хренова) Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Челушкин Пимен Николаевич

Мать ребёнка: Челушкина(Хренова) (Хренова) Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Челушкин Евмоний Николаев

Мать ребёнка: Челушкина(Хренова) (Хренова) Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
23.05.1876

Сын: Челушкин Близнец Михаил Николаев

Мать ребёнка: Челушкина(Хренова) (Хренова) Прасковья Петровна

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
23.05.1876

Сын: Челушкин Близнец Иван Николаев

Мать ребёнка: Челушкина(Хренова) (Хренова) Прасковья Петровна

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
18.12.1878

Сын: Челушкин Близнец Петр Николаев

Мать ребёнка: Челушкина(Хренова) (Хренова) Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
18.12.1878

Дочь: (Челушкина) Близнец Анастасия Николаева

Мать ребёнка: Челушкина(Хренова) (Хренова) Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
16.03.1884

Сын: Челушкин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Челушкина(Хренова) (Хренова) Прасковья Петровна

Смерть
Неизвестно

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