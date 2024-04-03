Челушкина(Хренова) (Хренова) Прасковья Петровна
Место рожденияСельцо Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения15.10.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.10.1844
Сельцо Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Челушкина) Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Челушкин Николай Осипович
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Челушкин Пимен Николаевич
Отец ребёнка: Челушкин Николай Осипович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Челушкин Евмоний Николаев
Отец ребёнка: Челушкин Николай Осипович
Рождение ребёнка
23.05.1876
Сын: Челушкин Близнец Михаил Николаев
Отец ребёнка: Челушкин Николай Осипович
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
23.05.1876
Сын: Челушкин Близнец Иван Николаев
Отец ребёнка: Челушкин Николай Осипович
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
18.12.1878
Сын: Челушкин Близнец Петр Николаев
Отец ребёнка: Челушкин Николай Осипович
Рождение ребёнка
18.12.1878
Дочь: (Челушкина) Близнец Анастасия Николаева
Отец ребёнка: Челушкин Николай Осипович
Рождение ребёнка
16.03.1884
Сын: Челушкин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Челушкин Николай Осипович
Смерть
Неизвестно