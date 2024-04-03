Челушкина(Хренова) (Хренова) Прасковья Петровна 15.10.1844 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкина(Хренова) (Хренова) Прасковья Петровна

Место рождения

Сельцо Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

15.10.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1844

Отец: Хренов Петр Васильев

Мать: Хренова Гликерия (Лукерья) Зотова

Сельцо Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Челушкина) Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Челушкин Николай Осипович

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Челушкин Пимен Николаевич

Отец ребёнка: Челушкин Николай Осипович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Челушкин Евмоний Николаев

Отец ребёнка: Челушкин Николай Осипович

Рождение ребёнка
23.05.1876

Сын: Челушкин Близнец Михаил Николаев

Отец ребёнка: Челушкин Николай Осипович

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
23.05.1876

Сын: Челушкин Близнец Иван Николаев

Отец ребёнка: Челушкин Николай Осипович

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
18.12.1878

Сын: Челушкин Близнец Петр Николаев

Отец ребёнка: Челушкин Николай Осипович

Рождение ребёнка
18.12.1878

Дочь: (Челушкина) Близнец Анастасия Николаева

Отец ребёнка: Челушкин Николай Осипович

Рождение ребёнка
16.03.1884

Сын: Челушкин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Челушкин Николай Осипович

Смерть
Неизвестно

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