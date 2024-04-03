Хренов Петр Васильев
Место рожденияс. Старокленское
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Хренов Василий Карпов
Мать: Хренова Матрона
с. Старокленское
Бракосочетание
22.?.1836
Христорождественская церковь села Старокленское
продана помещицей Скарятиной с. Лычное
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Хренова Гликерия (Лукерья) Зотова
Бракосочетание
10.?.1843
Петр Васильевич упоминается как крестьянин помещика Константина КозловаГликерия упоминается как вольноотпущенная крестьянка госпожи Марии Ниловны Машковой, Петр Васильевич вторым браком
Рождение ребёнка
15.10.1844
Дочь: Челушкина(Хренова) (Хренова) Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Хренова Гликерия (Лукерья) Зотова
Сельцо Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1849
Сын: Хренов Андрей Петров
Мать ребёнка: Хренова Гликерия (Лукерья) Зотова
Рождение ребёнка
26.05.1851
Мать ребёнка: Хренова Гликерия (Лукерья) Зотова
Рождение ребёнка
29.01.1854
Сын: Хренов Егор Петрович
Мать ребёнка: Хренова Гликерия (Лукерья) Зотова
Рождение ребёнка
28.06.1855
Дочь: Шикова(Хренова) (Хренова) Ольга Петрова
Мать ребёнка: Хренова Гликерия (Лукерья) Зотова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Хренова) Мавра Петрова
Мать ребёнка: Хренова Гликерия (Лукерья) Зотова
Смерть
Неизвестно