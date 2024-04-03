Хренов Петр Васильев 1816 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хренов Петр Васильев

Место рождения

с. Старокленское

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Хренов Василий Карпов

Мать: Хренова Матрона

с. Старокленское
Бракосочетание
22.?.1836

Жена: Хренова Анастасия Филимоновна

Христорождественская церковь села Старокленское
продана помещицей Скарятиной с. Лычное
Рождение ребёнка
1838

Сын: Хренов Алексей Петров

Мать ребёнка: Хренова Гликерия (Лукерья) Зотова

Бракосочетание
10.?.1843

Жена: Хренова Гликерия (Лукерья) Зотова

Петр Васильевич упоминается как крестьянин помещика Константина КозловаГликерия упоминается как вольноотпущенная крестьянка госпожи Марии Ниловны Машковой, Петр Васильевич вторым браком
Рождение ребёнка
15.10.1844

Дочь: Челушкина(Хренова) (Хренова) Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Хренова Гликерия (Лукерья) Зотова

Сельцо Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1849

Сын: Хренов Андрей Петров

Мать ребёнка: Хренова Гликерия (Лукерья) Зотова

Рождение ребёнка
26.05.1851

Сын: Хренов Митрофан Петров

Мать ребёнка: Хренова Гликерия (Лукерья) Зотова

Рождение ребёнка
29.01.1854

Сын: Хренов Егор Петрович

Мать ребёнка: Хренова Гликерия (Лукерья) Зотова

Рождение ребёнка
28.06.1855

Дочь: Шикова(Хренова) (Хренова) Ольга Петрова

Мать ребёнка: Хренова Гликерия (Лукерья) Зотова

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Хренова) Мавра Петрова

Мать ребёнка: Хренова Гликерия (Лукерья) Зотова

Смерть
Неизвестно

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