Хренов Андрей Петров 1849 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиХренов Андрей Петров

Хренов Андрей Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

06.01.1884

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Хренов Петр Васильев

Мать: Хренова Гликерия (Лукерья) Зотова

Рождение ребёнка
14.03.1870

Дочь: Сачкова(Хренова) (Хренова) Дарья Андреева

Мать ребёнка: Хренова Александра Васильева

Рождение ребёнка
1871

Сын: Хренов Захар Андреев

Мать ребёнка: Хренова Александра Васильева

Рождение ребёнка
30.07.1874

Сын: Хренов Степан Андреев

Мать ребёнка: Хренова Александра Васильева

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
17.08.1875

Дочь: (Хренова) Наталья Андреева

Мать ребёнка: Хренова Александра Васильева

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
22.05.1878

Сын: Хренов Иван Андреев

Мать ребёнка: Хренова Александра Васильева

Рождение ребёнка
07.02.1881

Сын: Хренов Федор Андреевич

Мать ребёнка: Хренова Александра Васильева

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
25.10.1883

Сын: Хренов Дмитрий Андреев

Мать ребёнка: Хренова Александра Васильева

Смерть
06.01.1884
Причина смерти: от брюшного воспаления

Мы используем куки для улучшения работы сайта.