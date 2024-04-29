Хренов Андрей Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти06.01.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Рождение ребёнка
14.03.1870
Дочь: Сачкова(Хренова) (Хренова) Дарья Андреева
Мать ребёнка: Хренова Александра Васильева
Рождение ребёнка
1871
Сын: Хренов Захар Андреев
Мать ребёнка: Хренова Александра Васильева
Рождение ребёнка
30.07.1874
Мать ребёнка: Хренова Александра Васильева
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
17.08.1875
Дочь: (Хренова) Наталья Андреева
Мать ребёнка: Хренова Александра Васильева
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
22.05.1878
Сын: Хренов Иван Андреев
Мать ребёнка: Хренова Александра Васильева
Рождение ребёнка
07.02.1881
Мать ребёнка: Хренова Александра Васильева
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
25.10.1883
Мать ребёнка: Хренова Александра Васильева
Смерть
06.01.1884
Причина смерти: от брюшного воспаления