Хренова Александра Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смерти18.10.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1870
Дочь: Сачкова(Хренова) (Хренова) Дарья Андреева
Отец ребёнка: Хренов Андрей Петров
Рождение ребёнка
1871
Сын: Хренов Захар Андреев
Отец ребёнка: Хренов Андрей Петров
Рождение ребёнка
30.07.1874
Отец ребёнка: Хренов Андрей Петров
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
17.08.1875
Дочь: (Хренова) Наталья Андреева
Отец ребёнка: Хренов Андрей Петров
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
22.05.1878
Сын: Хренов Иван Андреев
Отец ребёнка: Хренов Андрей Петров
Рождение ребёнка
07.02.1881
Отец ребёнка: Хренов Андрей Петров
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
25.10.1883
Отец ребёнка: Хренов Андрей Петров
Смерть
18.10.1917