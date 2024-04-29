Хренова Александра Васильева 1846 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хренова Александра Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

18.10.1917

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1870

Дочь: Сачкова(Хренова) (Хренова) Дарья Андреева

Отец ребёнка: Хренов Андрей Петров

Рождение ребёнка
1871

Сын: Хренов Захар Андреев

Отец ребёнка: Хренов Андрей Петров

Рождение ребёнка
30.07.1874

Сын: Хренов Степан Андреев

Отец ребёнка: Хренов Андрей Петров

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
17.08.1875

Дочь: (Хренова) Наталья Андреева

Отец ребёнка: Хренов Андрей Петров

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
22.05.1878

Сын: Хренов Иван Андреев

Отец ребёнка: Хренов Андрей Петров

Рождение ребёнка
07.02.1881

Сын: Хренов Федор Андреевич

Отец ребёнка: Хренов Андрей Петров

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
25.10.1883

Сын: Хренов Дмитрий Андреев

Отец ребёнка: Хренов Андрей Петров

Смерть
18.10.1917

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