Хренов Федор Андреевич
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения07.02.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1881
Отец: Хренов Андрей Петров
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Рождение ребёнка
14.03.1914
Рождение ребёнка
18.05.1917
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хренова Ефросиния Евграфьевна 2Я Жена
Рождение ребёнка
28.08.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хренова Ефросиния Евграфьевна 2Я Жена
Смерть
Неизвестно