Хренов Федор Андреевич 07.02.1881 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хренов Федор Андреевич

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

07.02.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1881

Отец: Хренов Андрей Петров

Мать: Хренова Александра Васильева

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хренова(Сафронова) (Сафронова) 1Я Жена Марфа Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хренова Ефросиния Евграфьевна 2Я Жена

Рождение ребёнка
1910

Сын: Хренов Александр Федорович

Мать ребёнка: Хренова(Сафронова) (Сафронова) 1Я Жена Марфа Петровна

Рождение ребёнка
14.03.1914

Дочь: Челушкина(Хренова) (Хренова) Александра Федоровна

Мать ребёнка: Хренова(Сафронова) (Сафронова) 1Я Жена Марфа Петровна

Рождение ребёнка
18.05.1917

Дочь: Сафронова(Хренова) (Хренова) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Хренова(Сафронова) (Сафронова) 1Я Жена Марфа Петровна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хренова Ефросиния Евграфьевна 2Я Жена

Рождение ребёнка
28.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хренова Ефросиния Евграфьевна 2Я Жена

Смерть
Неизвестно

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