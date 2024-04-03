Хренова Ефросиния Евграфьевна 2Я Жена
Место рожденияс.Старокленское
Дата рождения10.11.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Старокленское
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хренов Федор Андреевич
Рождение ребёнка
28.08.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хренов Федор Андреевич
Смерть
Неизвестно