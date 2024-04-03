Хренова Ефросиния Евграфьевна 2Я Жена 10.11.1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хренова Ефросиния Евграфьевна 2Я Жена

Место рождения

с.Старокленское

Дата рождения

10.11.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Старокленское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хренов Федор Андреевич

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хренов Федор Андреевич

Рождение ребёнка
28.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хренов Федор Андреевич

Смерть
Неизвестно

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