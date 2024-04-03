Челушкина(Хренова) (Хренова) Александра Федоровна 14.03.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкина(Хренова) (Хренова) Александра Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1914

Дата смерти

18.02.1993

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1914

Отец: Хренов Федор Андреевич

Мать: Хренова(Сафронова) (Сафронова) 1Я Жена Марфа Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челушкин Алексей Егорович

Рождение ребёнка
01.03.1935

Дочь: Грудакова(Макарова) (Челушкина) Зоя Алексеевна

Отец ребёнка: Челушкин Алексей Егорович

Рождение ребёнка
21.01.1937

Сын: Челушкин Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Челушкин Алексей Егорович

Рождение ребёнка
17.04.1939

Сын: Челушкин Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Челушкин Алексей Егорович

Смерть
18.02.1993
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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