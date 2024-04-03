Челушкина(Хренова) (Хренова) Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1914
Дата смерти18.02.1993
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1914
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1935
Дочь: Грудакова(Макарова) (Челушкина) Зоя Алексеевна
Отец ребёнка: Челушкин Алексей Егорович
Рождение ребёнка
21.01.1937
Сын: Челушкин Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Челушкин Алексей Егорович
Рождение ребёнка
17.04.1939
Сын: Челушкин Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Челушкин Алексей Егорович
Смерть
18.02.1993
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.