Челушкин Алексей Егорович 1913 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЧелушкин Алексей Егорович

Челушкин Алексей Егорович

Место рождения

село Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

1913

Дата смерти

22.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Челушкин Егор Евстафьевич (Стахиевич) Подпрапорщик

Мать: Челушкина(Протасова) (Протасова) Наталья Ивановна

село Змеевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челушкина(Хренова) (Хренова) Александра Федоровна

Рождение ребёнка
01.03.1935

Дочь: Грудакова(Макарова) (Челушкина) Зоя Алексеевна

Мать ребёнка: Челушкина(Хренова) (Хренова) Александра Федоровна

Рождение ребёнка
21.01.1937

Сын: Челушкин Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Челушкина(Хренова) (Хренова) Александра Федоровна

Рождение ребёнка
17.04.1939

Сын: Челушкин Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Челушкина(Хренова) (Хренова) Александра Федоровна

Смерть
22.03.1942
Причина смерти: погиб ВОВ

Мы используем куки для улучшения работы сайта.