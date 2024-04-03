Челушкин Алексей Егорович
Место рождениясело Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения1913
Дата смерти22.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Челушкин Егор Евстафьевич (Стахиевич) Подпрапорщик
село Змеевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1935
Рождение ребёнка
21.01.1937
Сын: Челушкин Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Челушкина(Хренова) (Хренова) Александра Федоровна
Рождение ребёнка
17.04.1939
Сын: Челушкин Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Челушкина(Хренова) (Хренова) Александра Федоровна
Смерть
22.03.1942
Причина смерти: погиб ВОВ