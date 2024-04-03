Челушкина(Протасова) (Протасова) Наталья Ивановна 1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкина(Протасова) (Протасова) Наталья Ивановна

Место рождения

Деревня Урусово Зимаровского прихода

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Урусово Зимаровского прихода
Бракосочетание
25.?.1902

Муж: Челушкин Егор Евстафьевич (Стахиевич) Подпрапорщик

Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Венчал священник Николай Никандров и псаломщик Сергей Живаго.
Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Челушкина) Анна Егоровна

Отец ребёнка: Челушкин Егор Евстафьевич (Стахиевич) Подпрапорщик

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1913

Сын: Челушкин Алексей Егорович

Отец ребёнка: Челушкин Егор Евстафьевич (Стахиевич) Подпрапорщик

село Змеевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

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