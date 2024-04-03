Челушкина(Протасова) (Протасова) Наталья Ивановна
Место рожденияДеревня Урусово Зимаровского прихода
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Урусово Зимаровского прихода
Бракосочетание
25.?.1902
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Венчал священник Николай Никандров и псаломщик Сергей Живаго.
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Челушкина) Анна Егоровна
Отец ребёнка: Челушкин Егор Евстафьевич (Стахиевич) Подпрапорщик
село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1913
Сын: Челушкин Алексей Егорович
Отец ребёнка: Челушкин Егор Евстафьевич (Стахиевич) Подпрапорщик
село Змеевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно