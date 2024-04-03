Челушкин Егор Евстафьевич (Стахиевич) Подпрапорщик
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1881
Отец: Челушкин Евстафий (Астафий) Степанович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Челушкина Анна Яковлевна
Бракосочетание
25.?.1902
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Венчал священник Николай Никандров и псаломщик Сергей Живаго.
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Челушкина) Анна Егоровна
Мать ребёнка: Челушкина(Протасова) (Протасова) Наталья Ивановна
село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1913
Сын: Челушкин Алексей Егорович
Мать ребёнка: Челушкина(Протасова) (Протасова) Наталья Ивановна
село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
25.11.1918
Сын: Челушкин Георгий Георгиевич
Мать ребёнка: Челушкина Анна Яковлевна
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Актовые записи о рождении и браке Снежетовского волисполкома. ГАЛО Ф.Р-2488, оп.1, д.79
Смерть
Неизвестно