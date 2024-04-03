Челушкин Егор Евстафьевич (Стахиевич) Подпрапорщик 1881 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Егор Евстафьевич (Стахиевич) Подпрапорщик

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Челушкин Евстафий (Астафий) Степанович

Мать: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Матрона Давыдовна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челушкина Анна Яковлевна

Бракосочетание
25.?.1902

Жена: Челушкина(Протасова) (Протасова) Наталья Ивановна

Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Венчал священник Николай Никандров и псаломщик Сергей Живаго.
Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Челушкина) Анна Егоровна

Мать ребёнка: Челушкина(Протасова) (Протасова) Наталья Ивановна

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1913

Сын: Челушкин Алексей Егорович

Мать ребёнка: Челушкина(Протасова) (Протасова) Наталья Ивановна

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
25.11.1918

Сын: Челушкин Георгий Георгиевич

Мать ребёнка: Челушкина Анна Яковлевна

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Актовые записи о рождении и браке Снежетовского волисполкома. ГАЛО Ф.Р-2488, оп.1, д.79
Смерть
Неизвестно

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