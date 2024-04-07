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Челушкин Евстафий (Астафий) Степанович

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

21.10.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1844

Отец: Челушкин Степан Минеевич

Мать: Челушкин Ефросиния Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Матрона Давыдовна

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Гусева(Челушкина) (Челушкина) 1Я Жена Евдокия Евстафиевна

Мать ребёнка: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Матрона Давыдовна

Рождение ребёнка
23.10.1870

Сын: Челушкин Степан Евстафьевич

Мать ребёнка: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Матрона Давыдовна

Рождение ребёнка
02.07.1873

Сын: Челушкин Сергей Евстафьевич

Мать ребёнка: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Матрона Давыдовна

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Челушкин Иван Евстафьевич

Мать ребёнка: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Матрона Давыдовна

Рождение ребёнка
24.04.1877

Сын: Челушкин Семен Стахиевич

Мать ребёнка: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Матрона Давыдовна

Рождение ребёнка
17.02.1880

Дочь: (Челушкина) Агафья Евстафьевна

Мать ребёнка: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Матрона Давыдовна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Челушкин Егор Евстафьевич (Стахиевич) Подпрапорщик

Мать ребёнка: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Матрона Давыдовна

Рождение ребёнка
13.06.1884

Дочь: (Челушкина) Акулина Евстафьевна

Мать ребёнка: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Матрона Давыдовна

Рождение ребёнка
06.09.1885

Дочь: Дронова(Челушкина) (Челушкина) Федора Евстафьевна

Мать ребёнка: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Матрона Давыдовна

Рождение ребёнка
13.10.1887

Сын: Челушкин Ефим Евстафиев

Мать ребёнка: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Матрона Давыдовна

Рождение ребёнка
04.07.1890

Сын: Челушкин Прокопий Евстафьев

Мать ребёнка: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Матрона Давыдовна

Рождение ребёнка
17.07.1892

Сын: Челушкин Илья Евстафьевич

Мать ребёнка: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Матрона Давыдовна

Смерть
Неизвестно

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