Челушкин Евстафий (Астафий) Степанович
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения21.10.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1844
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1865
Рождение ребёнка
23.10.1870
Рождение ребёнка
02.07.1873
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Челушкин Иван Евстафьевич
Мать ребёнка: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Матрона Давыдовна
Рождение ребёнка
24.04.1877
Мать ребёнка: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Матрона Давыдовна
Рождение ребёнка
17.02.1880
Дочь: (Челушкина) Агафья Евстафьевна
Мать ребёнка: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Матрона Давыдовна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Челушкин Егор Евстафьевич (Стахиевич) Подпрапорщик
Мать ребёнка: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Матрона Давыдовна
Рождение ребёнка
13.06.1884
Рождение ребёнка
06.09.1885
Дочь: Дронова(Челушкина) (Челушкина) Федора Евстафьевна
Мать ребёнка: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Матрона Давыдовна
Рождение ребёнка
13.10.1887
Мать ребёнка: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Матрона Давыдовна
Рождение ребёнка
04.07.1890
Рождение ребёнка
17.07.1892
Сын: Челушкин Илья Евстафьевич
Мать ребёнка: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Матрона Давыдовна
Смерть
Неизвестно