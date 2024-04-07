Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Матрона Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Матрона Давыдовна

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1849

Дата смерти

03.01.1897

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Челушкин Давыд Осипович

Мать: Челушкина(Селявина) (Селявина) Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челушкин Евстафий (Астафий) Степанович

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Гусева(Челушкина) (Челушкина) 1Я Жена Евдокия Евстафиевна

Отец ребёнка: Челушкин Евстафий (Астафий) Степанович

Рождение ребёнка
23.10.1870

Сын: Челушкин Степан Евстафьевич

Отец ребёнка: Челушкин Евстафий (Астафий) Степанович

Рождение ребёнка
02.07.1873

Сын: Челушкин Сергей Евстафьевич

Отец ребёнка: Челушкин Евстафий (Астафий) Степанович

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Челушкин Иван Евстафьевич

Отец ребёнка: Челушкин Евстафий (Астафий) Степанович

Рождение ребёнка
24.04.1877

Сын: Челушкин Семен Стахиевич

Отец ребёнка: Челушкин Евстафий (Астафий) Степанович

Рождение ребёнка
17.02.1880

Дочь: (Челушкина) Агафья Евстафьевна

Отец ребёнка: Челушкин Евстафий (Астафий) Степанович

Рождение ребёнка
1881

Сын: Челушкин Егор Евстафьевич (Стахиевич) Подпрапорщик

Отец ребёнка: Челушкин Евстафий (Астафий) Степанович

Рождение ребёнка
13.06.1884

Дочь: (Челушкина) Акулина Евстафьевна

Отец ребёнка: Челушкин Евстафий (Астафий) Степанович

Рождение ребёнка
06.09.1885

Дочь: Дронова(Челушкина) (Челушкина) Федора Евстафьевна

Отец ребёнка: Челушкин Евстафий (Астафий) Степанович

Рождение ребёнка
13.10.1887

Сын: Челушкин Ефим Евстафиев

Отец ребёнка: Челушкин Евстафий (Астафий) Степанович

Рождение ребёнка
04.07.1890

Сын: Челушкин Прокопий Евстафьев

Отец ребёнка: Челушкин Евстафий (Астафий) Степанович

Рождение ребёнка
17.07.1892

Сын: Челушкин Илья Евстафьевич

Отец ребёнка: Челушкин Евстафий (Астафий) Степанович

Смерть
03.01.1897
Причина смерти: от водянки | Метрические книги села Змеевка 1897 ГАЛО Ф-38-3-2, л.20 об.-21.

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