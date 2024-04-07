Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Матрона Давыдовна
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1849
Дата смерти03.01.1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Сын: Челушкин Степан Евстафьевич
Отец ребёнка: Челушкин Евстафий (Астафий) Степанович
Сын: Челушкин Сергей Евстафьевич
Отец ребёнка: Челушкин Евстафий (Астафий) Степанович
Сын: Челушкин Иван Евстафьевич
Отец ребёнка: Челушкин Евстафий (Астафий) Степанович
Отец ребёнка: Челушкин Евстафий (Астафий) Степанович
Дочь: (Челушкина) Агафья Евстафьевна
Отец ребёнка: Челушкин Евстафий (Астафий) Степанович
Сын: Челушкин Егор Евстафьевич (Стахиевич) Подпрапорщик
Отец ребёнка: Челушкин Евстафий (Астафий) Степанович
Дочь: (Челушкина) Акулина Евстафьевна
Отец ребёнка: Челушкин Евстафий (Астафий) Степанович
Дочь: Дронова(Челушкина) (Челушкина) Федора Евстафьевна
Отец ребёнка: Челушкин Евстафий (Астафий) Степанович
Отец ребёнка: Челушкин Евстафий (Астафий) Степанович
Сын: Челушкин Прокопий Евстафьев
Отец ребёнка: Челушкин Евстафий (Астафий) Степанович
Сын: Челушкин Илья Евстафьевич
Отец ребёнка: Челушкин Евстафий (Астафий) Степанович