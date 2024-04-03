Челушкин Илья Евстафьевич
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения17.07.1892
Дата смерти24.07.1892
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1892
Отец: Челушкин Евстафий (Астафий) Степанович
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
19.07.1892
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
24.07.1892
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
от слабости