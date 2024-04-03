Челушкин Илья Евстафьевич 17.07.1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Илья Евстафьевич

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

17.07.1892

Дата смерти

24.07.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1892

Отец: Челушкин Евстафий (Астафий) Степанович

Мать: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Матрона Давыдовна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
19.07.1892
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
24.07.1892
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
от слабости

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