Дронова(Челушкина) (Челушкина) Федора Евстафьевна
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения06.09.1885
Дата смерти1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1885
Отец: Челушкин Евстафий (Астафий) Степанович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
25.?.1909
Муж: Дронов Петр Абрамов
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Венчал священник Николай Никандров и псаломщик Сергей Живаго.
Рождение ребёнка
24.09.1910
Дочь: Селявина(Дронова) (Дронова) Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Дронов Петр Абрамов
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
01.03.1912
Сын: Дронов Александр Петрович
Отец ребёнка: Дронов Петр Абрамов
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
1951
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.