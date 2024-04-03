Дронова(Челушкина) (Челушкина) Федора Евстафьевна 06.09.1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронова(Челушкина) (Челушкина) Федора Евстафьевна

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

06.09.1885

Дата смерти

1951

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1885

Отец: Челушкин Евстафий (Астафий) Степанович

Мать: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Матрона Давыдовна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
25.?.1909

Муж: Дронов Петр Абрамов

Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Венчал священник Николай Никандров и псаломщик Сергей Живаго.
Рождение ребёнка
24.09.1910

Дочь: Селявина(Дронова) (Дронова) Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Дронов Петр Абрамов

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
01.03.1912

Сын: Дронов Александр Петрович

Отец ребёнка: Дронов Петр Абрамов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
1951
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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