Дронов Александр Петрович
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения01.03.1912
Дата смерти1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1912
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дронова Анна Кирилловна
Крещение
01.03.1912
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 17 лист 4об.-5 | Восприемники: Того же села кр. Иван Астафьев Челушкин и того же села кр. девица София Димитриева Дронова
Рождение ребёнка
1936
Сын: Дронов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Дронова Анна Кирилловна
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дронова Анна Кирилловна
Рождение ребёнка
15.05.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дронова Анна Кирилловна
Рождение ребёнка
1947
Дочь: (Дронова) Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Дронова Анна Кирилловна
Смерть
1990
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.