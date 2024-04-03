Дронов Александр Петрович 01.03.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Александр Петрович

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

01.03.1912

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

1909 г.р.

Дети

1936 г.р.
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Скрыто настройками приватности
1947 г.р.

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1912

Отец: Дронов Петр Абрамов

Мать: Дронова(Челушкина) (Челушкина) Федора Евстафьевна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дронова Анна Кирилловна

Крещение
01.03.1912
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 17 лист 4об.-5 | Восприемники: Того же села кр. Иван Астафьев Челушкин и того же села кр. девица София Димитриева Дронова
Рождение ребёнка
1936

Сын: Дронов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Дронова Анна Кирилловна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дронова Анна Кирилловна

Рождение ребёнка
15.05.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дронова Анна Кирилловна

Рождение ребёнка
1947

Дочь: (Дронова) Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Дронова Анна Кирилловна

Смерть
1990
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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