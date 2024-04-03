Дронова Анна Кирилловна
Место рожденияг. Саратов
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Саратов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Сын: Дронов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Дронов Александр Петрович
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дронов Александр Петрович
Рождение ребёнка
15.05.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дронов Александр Петрович
Рождение ребёнка
1947
Дочь: (Дронова) Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Дронов Александр Петрович
Смерть
Неизвестно