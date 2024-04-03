Челушкин Ефросиния Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Челушкина) Устинья Степановна
Отец ребёнка: Челушкин Степан Минеевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
21.10.1844
Сын: Челушкин Евстафий (Астафий) Степанович
Отец ребёнка: Челушкин Степан Минеевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Челушкина) Соломонида Степановна
Отец ребёнка: Челушкин Степан Минеевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
14.07.1850
Дочь: Селявина(Челушкина) (Челушкина) Марина Степановна
Отец ребёнка: Челушкин Степан Минеевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
17.10.1853
Сын: Челушкин Артемий Степанович
Отец ребёнка: Челушкин Степан Минеевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1857
Сын: Челушкин Семен Солдат Степанович
Отец ребёнка: Челушкин Степан Минеевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно