Челушкин Ефросиния Петровна 1828 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Ефросиния Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челушкин Степан Минеевич

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Челушкина) Устинья Степановна

Отец ребёнка: Челушкин Степан Минеевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
21.10.1844

Сын: Челушкин Евстафий (Астафий) Степанович

Отец ребёнка: Челушкин Степан Минеевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Челушкина) Соломонида Степановна

Отец ребёнка: Челушкин Степан Минеевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
14.07.1850

Дочь: Селявина(Челушкина) (Челушкина) Марина Степановна

Отец ребёнка: Челушкин Степан Минеевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
17.10.1853

Сын: Челушкин Артемий Степанович

Отец ребёнка: Челушкин Степан Минеевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1857

Сын: Челушкин Семен Солдат Степанович

Отец ребёнка: Челушкин Степан Минеевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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