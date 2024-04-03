Селявина(Челушкина) (Челушкина) Марина Степановна 14.07.1850 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявина(Челушкина) (Челушкина) Марина Степановна

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

14.07.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1850

Отец: Челушкин Степан Минеевич

Мать: Челушкин Ефросиния Петровна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селявин Герасим Христофоров

Рождение ребёнка
14.12.1871

Дочь: (Селявина) Ульяна Герасимовна

Отец ребёнка: Селявин Герасим Христофоров

Смерть
Неизвестно

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