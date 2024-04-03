Селявина(Челушкина) (Челушкина) Марина Степановна
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения14.07.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1850
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.12.1871
Дочь: (Селявина) Ульяна Герасимовна
Отец ребёнка: Селявин Герасим Христофоров
Смерть
Неизвестно