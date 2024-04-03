Челушкин Степан Минеевич
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1823
Дата смерти01.08.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1823
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Челушкина) Устинья Степановна
Мать ребёнка: Челушкин Ефросиния Петровна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
21.10.1844
Сын: Челушкин Евстафий (Астафий) Степанович
Мать ребёнка: Челушкин Ефросиния Петровна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Челушкина) Соломонида Степановна
Мать ребёнка: Челушкин Ефросиния Петровна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
14.07.1850
Дочь: Селявина(Челушкина) (Челушкина) Марина Степановна
Мать ребёнка: Челушкин Ефросиния Петровна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
17.10.1853
Сын: Челушкин Артемий Степанович
Мать ребёнка: Челушкин Ефросиния Петровна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1857
Сын: Челушкин Семен Солдат Степанович
Мать ребёнка: Челушкин Ефросиния Петровна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
01.08.1904
село Змеевка Раненбургского уезда