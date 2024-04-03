Челушкин Степан Минеевич 1823 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Степан Минеевич

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1823

Дата смерти

01.08.1904

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Челышкин Миней Григорьевич

Мать: Челышкина Ирина (Арина) Ефимовна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челушкин Ефросиния Петровна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Челушкина) Устинья Степановна

Мать ребёнка: Челушкин Ефросиния Петровна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
21.10.1844

Сын: Челушкин Евстафий (Астафий) Степанович

Мать ребёнка: Челушкин Ефросиния Петровна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Челушкина) Соломонида Степановна

Мать ребёнка: Челушкин Ефросиния Петровна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
14.07.1850

Дочь: Селявина(Челушкина) (Челушкина) Марина Степановна

Мать ребёнка: Челушкин Ефросиния Петровна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
17.10.1853

Сын: Челушкин Артемий Степанович

Мать ребёнка: Челушкин Ефросиния Петровна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1857

Сын: Челушкин Семен Солдат Степанович

Мать ребёнка: Челушкин Ефросиния Петровна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
01.08.1904
село Змеевка Раненбургского уезда

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