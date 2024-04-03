Челушкин Семен Солдат Степанович 1857 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Семен Солдат Степанович

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Челушкин Степан Минеевич

Мать: Челушкин Ефросиния Петровна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
17.?.1876

Жена: Челушкина(Петрова) (Петрова) Марфа Арсеньевна

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Бракосочетание
17.10.1876

Жена: Челушкина(Петрова) (Петрова) Марфа Арсеньевна

Рождение ребёнка
17.09.1877

Дочь: (Челушкина) София Семенова

Мать ребёнка: Челушкина(Петрова) (Петрова) Марфа Арсеньевна

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
03.07.1879

Сын: Челушкин Михаил Семенович

Мать ребёнка: Челушкина(Петрова) (Петрова) Марфа Арсеньевна

Рождение ребёнка
19.11.1885

Сын: Челушкин Филимон Семенович

Мать ребёнка: Челушкина(Петрова) (Петрова) Марфа Арсеньевна

Рождение ребёнка
19.04.1887

Дочь: (Челушкина) Александра Семеновна

Мать ребёнка: Челушкина(Петрова) (Петрова) Марфа Арсеньевна

Рождение ребёнка
22.06.1888

Сын: Челушкин Павел Семенович

Мать ребёнка: Челушкина(Петрова) (Петрова) Марфа Арсеньевна

Рождение ребёнка
26.05.1889

Сын: Челушкин Никита Семенович

Мать ребёнка: Челушкина(Петрова) (Петрова) Марфа Арсеньевна

Рождение ребёнка
08.10.1890

Дочь: (Челушкина) Афанасия Семеновна

Мать ребёнка: Челушкина(Петрова) (Петрова) Марфа Арсеньевна

Рождение ребёнка
23.08.1892

Дочь: (Челушкина) Наталья Семенова

Мать ребёнка: Челушкина(Петрова) (Петрова) Марфа Арсеньевна

Смерть
Неизвестно

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