Челушкин Семен Солдат Степанович
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1857
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
17.?.1876
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Бракосочетание
17.10.1876
Рождение ребёнка
17.09.1877
Дочь: (Челушкина) София Семенова
Мать ребёнка: Челушкина(Петрова) (Петрова) Марфа Арсеньевна
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
03.07.1879
Сын: Челушкин Михаил Семенович
Мать ребёнка: Челушкина(Петрова) (Петрова) Марфа Арсеньевна
Рождение ребёнка
19.11.1885
Сын: Челушкин Филимон Семенович
Мать ребёнка: Челушкина(Петрова) (Петрова) Марфа Арсеньевна
Рождение ребёнка
19.04.1887
Дочь: (Челушкина) Александра Семеновна
Мать ребёнка: Челушкина(Петрова) (Петрова) Марфа Арсеньевна
Рождение ребёнка
22.06.1888
Мать ребёнка: Челушкина(Петрова) (Петрова) Марфа Арсеньевна
Рождение ребёнка
26.05.1889
Сын: Челушкин Никита Семенович
Мать ребёнка: Челушкина(Петрова) (Петрова) Марфа Арсеньевна
Рождение ребёнка
08.10.1890
Дочь: (Челушкина) Афанасия Семеновна
Мать ребёнка: Челушкина(Петрова) (Петрова) Марфа Арсеньевна
Рождение ребёнка
23.08.1892
Дочь: (Челушкина) Наталья Семенова
Мать ребёнка: Челушкина(Петрова) (Петрова) Марфа Арсеньевна
Смерть
Неизвестно