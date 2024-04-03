Челушкина(Петрова) (Петрова) Марфа Арсеньевна
Место рождениядер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения30.08.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
30.08.1859
дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
31.08.1859
Христорождественская церковь села Старокленское Раненбургского уезда
Восприемники: деревни Журавлевки помещицы А.Н.Янович крестьянин Степан Егоров и крестьянина Мартина Иванова Семенова дочь девица Фекла
Бракосочетание
17.?.1876
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Бракосочетание
17.10.1876
Рождение ребёнка
17.09.1877
Дочь: (Челушкина) София Семенова
Отец ребёнка: Челушкин Семен Солдат Степанович
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
03.07.1879
Сын: Челушкин Михаил Семенович
Отец ребёнка: Челушкин Семен Солдат Степанович
Рождение ребёнка
19.11.1885
Сын: Челушкин Филимон Семенович
Отец ребёнка: Челушкин Семен Солдат Степанович
Рождение ребёнка
19.04.1887
Дочь: (Челушкина) Александра Семеновна
Отец ребёнка: Челушкин Семен Солдат Степанович
Рождение ребёнка
22.06.1888
Отец ребёнка: Челушкин Семен Солдат Степанович
Рождение ребёнка
26.05.1889
Сын: Челушкин Никита Семенович
Отец ребёнка: Челушкин Семен Солдат Степанович
Рождение ребёнка
08.10.1890
Дочь: (Челушкина) Афанасия Семеновна
Отец ребёнка: Челушкин Семен Солдат Степанович
Рождение ребёнка
23.08.1892
Дочь: (Челушкина) Наталья Семенова
Отец ребёнка: Челушкин Семен Солдат Степанович
Смерть
Неизвестно