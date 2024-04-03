Челушкина(Петрова) (Петрова) Марфа Арсеньевна 30.08.1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкина(Петрова) (Петрова) Марфа Арсеньевна

Место рождения

дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

30.08.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1859

Отец: Петров Арсений Карпов

Мать: Петрова(Осипова) (Осипова) Евдокия Егорова

дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
31.08.1859
Христорождественская церковь села Старокленское Раненбургского уезда
Восприемники: деревни Журавлевки помещицы А.Н.Янович крестьянин Степан Егоров и крестьянина Мартина Иванова Семенова дочь девица Фекла
Бракосочетание
17.?.1876

Муж: Челушкин Семен Солдат Степанович

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Бракосочетание
17.10.1876

Муж: Челушкин Семен Солдат Степанович

Рождение ребёнка
17.09.1877

Дочь: (Челушкина) София Семенова

Отец ребёнка: Челушкин Семен Солдат Степанович

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
03.07.1879

Сын: Челушкин Михаил Семенович

Отец ребёнка: Челушкин Семен Солдат Степанович

Рождение ребёнка
19.11.1885

Сын: Челушкин Филимон Семенович

Отец ребёнка: Челушкин Семен Солдат Степанович

Рождение ребёнка
19.04.1887

Дочь: (Челушкина) Александра Семеновна

Отец ребёнка: Челушкин Семен Солдат Степанович

Рождение ребёнка
22.06.1888

Сын: Челушкин Павел Семенович

Отец ребёнка: Челушкин Семен Солдат Степанович

Рождение ребёнка
26.05.1889

Сын: Челушкин Никита Семенович

Отец ребёнка: Челушкин Семен Солдат Степанович

Рождение ребёнка
08.10.1890

Дочь: (Челушкина) Афанасия Семеновна

Отец ребёнка: Челушкин Семен Солдат Степанович

Рождение ребёнка
23.08.1892

Дочь: (Челушкина) Наталья Семенова

Отец ребёнка: Челушкин Семен Солдат Степанович

Смерть
Неизвестно

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