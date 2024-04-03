Петрова(Осипова) (Осипова) Евдокия Егорова 1838 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрова(Осипова) (Осипова) Евдокия Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Осипов Егор Никифоров

Мать: Осипова Аксинья Федотовна

Бракосочетание
12.07.1853

Муж: Петров Арсений Карпов

Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
13.01.1855

Сын: Петров Максим Арсеньев

Отец ребёнка: Петров Арсений Карпов

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Петрова) Елена (Алена) Арсентьевна

Отец ребёнка: Петров Арсений Карпов

Рождение ребёнка
30.08.1859

Дочь: Челушкина(Петрова) (Петрова) Марфа Арсеньевна

Отец ребёнка: Петров Арсений Карпов

дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1865

Сын: Петров Петр Арсеньев

Отец ребёнка: Петров Арсений Карпов

Смерть
Неизвестно

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