Петрова(Осипова) (Осипова) Евдокия Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Осипов Егор Никифоров
Бракосочетание
12.07.1853
Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
13.01.1855
Отец ребёнка: Петров Арсений Карпов
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Петрова) Елена (Алена) Арсентьевна
Отец ребёнка: Петров Арсений Карпов
Рождение ребёнка
30.08.1859
Дочь: Челушкина(Петрова) (Петрова) Марфа Арсеньевна
Отец ребёнка: Петров Арсений Карпов
дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1865
Сын: Петров Петр Арсеньев
Отец ребёнка: Петров Арсений Карпов
Смерть
Неизвестно