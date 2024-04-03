Осипова Аксинья Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.06.1835
Отец ребёнка: Осипов Егор Никифоров
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Петрова(Осипова) (Осипова) Евдокия Егорова
Отец ребёнка: Осипов Егор Никифоров
Рождение ребёнка
20.04.1844
Дочь: (Осипова) Ирина Егоровна
Отец ребёнка: Осипов Егор Никифоров
Рождение ребёнка
01.07.1845
Сын: Осипов Андрей Егоров
Отец ребёнка: Осипов Егор Никифоров
Рождение ребёнка
15.08.1850
Дочь: (Осипова) Васса (Василиса) Егоровна
Отец ребёнка: Осипов Егор Никифоров
Рождение ребёнка
18.08.1852
Отец ребёнка: Осипов Егор Никифоров
д. Катино
Егор и Аксинья упоминаются как крестьяне помещицы Янович деревни Катино
Рождение ребёнка
29.09.1854
Отец ребёнка: Осипов Егор Никифоров
д. Катино
Смерть
Неизвестно