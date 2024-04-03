Осипова Аксинья Федотовна 1816 — найти родственников по фамилии на Familio
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Осипова Аксинья Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Егор Никифоров

Рождение ребёнка
07.06.1835

Сын: Осипов Прокопий Егоров

Отец ребёнка: Осипов Егор Никифоров

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Петрова(Осипова) (Осипова) Евдокия Егорова

Отец ребёнка: Осипов Егор Никифоров

Рождение ребёнка
20.04.1844

Дочь: (Осипова) Ирина Егоровна

Отец ребёнка: Осипов Егор Никифоров

Рождение ребёнка
01.07.1845

Сын: Осипов Андрей Егоров

Отец ребёнка: Осипов Егор Никифоров

Рождение ребёнка
15.08.1850

Дочь: (Осипова) Васса (Василиса) Егоровна

Отец ребёнка: Осипов Егор Никифоров

Рождение ребёнка
18.08.1852

Сын: Осипов Андриан Егорович

Отец ребёнка: Осипов Егор Никифоров

д. Катино
Егор и Аксинья упоминаются как крестьяне помещицы Янович деревни Катино
Рождение ребёнка
29.09.1854

Сын: Осипов Алексей Егоров

Отец ребёнка: Осипов Егор Никифоров

д. Катино
Смерть
Неизвестно

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