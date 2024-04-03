Челышкин Миней Григорьевич 1781 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челышкин Миней Григорьевич

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1781

Дата смерти

26.08.1845

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Челышкин Григорий Иванович

Мать: Челышкина Марфа Трофимовна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челышкина Ирина (Арина) Ефимовна

Рождение ребёнка
19.03.1807

Дочь: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Матрона Минаевна

Мать ребёнка: Челышкина Ирина (Арина) Ефимовна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1809

Сын: Челушкин Евстигней Минеевич

Мать ребёнка: Челышкина Ирина (Арина) Ефимовна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1812

Сын: Челышкин Никифор Минеевич

Мать ребёнка: Челышкина Ирина (Арина) Ефимовна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Челышкина Аксинья (Ксения) Минеевна

Мать ребёнка: Челышкина Ирина (Арина) Ефимовна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Челушкин Степан Минеевич

Мать ребёнка: Челышкина Ирина (Арина) Ефимовна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
26.08.1845
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Причина смерти: от старости

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