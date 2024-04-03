Челышкин Миней Григорьевич
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1781
Дата смерти26.08.1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1781
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.03.1807
Дочь: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Матрона Минаевна
Мать ребёнка: Челышкина Ирина (Арина) Ефимовна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1809
Сын: Челушкин Евстигней Минеевич
Мать ребёнка: Челышкина Ирина (Арина) Ефимовна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1812
Сын: Челышкин Никифор Минеевич
Мать ребёнка: Челышкина Ирина (Арина) Ефимовна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Челышкина Аксинья (Ксения) Минеевна
Мать ребёнка: Челышкина Ирина (Арина) Ефимовна
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Челышкина Ирина (Арина) Ефимовна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
26.08.1845
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Причина смерти: от старости