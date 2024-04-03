Челышкина Марфа Трофимовна 1738 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челышкина Марфа Трофимовна

Место рождения

Село Березово Веневского уезда Тульской губернии

Дата рождения

1738

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Березово Веневского уезда Тульской губернии
Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Челышкина) Евфимия (Афимья) Григорьевна

Отец ребёнка: Челышкин Григорий Иванович

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1764

Сын: Челышкин Савелий Григорьевич

Отец ребёнка: Челышкин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
14.10.1770

Дочь: (Челышкина) Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Челышкин Григорий Иванович

Сельцо Михайловка Змеевка Иловайского стана
Рождение ребёнка
1771

Сын: Челышкин Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Челышкин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
14.10.1773

Дочь: (Челышкина) Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Челышкин Григорий Иванович

Сельцо Михайловка Змеевка Иловайского стана
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Челышкин Карп Григорьевич

Отец ребёнка: Челышкин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Челышкина) Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Челышкин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Челышкин Михей Григорьевич

Отец ребёнка: Челышкин Григорий Иванович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1781

Сын: Челышкин Кузьма Григорьевич

Отец ребёнка: Челышкин Григорий Иванович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1781

Сын: Челышкин Миней Григорьевич

Отец ребёнка: Челышкин Григорий Иванович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1785

Сын: Челышкин Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Челышкин Григорий Иванович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
1787
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

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