Челышкина Марфа Трофимовна
Место рожденияСело Березово Веневского уезда Тульской губернии
Дата рождения1738
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Челышкина) Евфимия (Афимья) Григорьевна
Отец ребёнка: Челышкин Григорий Иванович
Сын: Челышкин Савелий Григорьевич
Отец ребёнка: Челышкин Григорий Иванович
Дочь: (Челышкина) Прасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Челышкин Григорий Иванович
Сын: Челышкин Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Челышкин Григорий Иванович
Дочь: (Челышкина) Прасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Челышкин Григорий Иванович
Сын: Челышкин Карп Григорьевич
Отец ребёнка: Челышкин Григорий Иванович
Дочь: (Челышкина) Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Челышкин Григорий Иванович
Сын: Челышкин Михей Григорьевич
Отец ребёнка: Челышкин Григорий Иванович
Сын: Челышкин Кузьма Григорьевич
Отец ребёнка: Челышкин Григорий Иванович
Сын: Челышкин Миней Григорьевич
Отец ребёнка: Челышкин Григорий Иванович
Сын: Челышкин Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Челышкин Григорий Иванович