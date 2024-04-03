Челышкина Ирина (Арина) Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.03.1807
Дочь: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Матрона Минаевна
Отец ребёнка: Челышкин Миней Григорьевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1809
Сын: Челушкин Евстигней Минеевич
Отец ребёнка: Челышкин Миней Григорьевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1812
Сын: Челышкин Никифор Минеевич
Отец ребёнка: Челышкин Миней Григорьевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Челышкина Аксинья (Ксения) Минеевна
Отец ребёнка: Челышкин Миней Григорьевич
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Челышкин Миней Григорьевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно