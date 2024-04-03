Челышкина Ирина (Арина) Ефимовна 1784 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челышкина Ирина (Арина) Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челышкин Миней Григорьевич

Рождение ребёнка
19.03.1807

Дочь: Челушкина(Челушкина) (Челушкина) Матрона Минаевна

Отец ребёнка: Челышкин Миней Григорьевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1809

Сын: Челушкин Евстигней Минеевич

Отец ребёнка: Челышкин Миней Григорьевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1812

Сын: Челышкин Никифор Минеевич

Отец ребёнка: Челышкин Миней Григорьевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Челышкина Аксинья (Ксения) Минеевна

Отец ребёнка: Челышкин Миней Григорьевич

Рождение ребёнка
1823

Сын: Челушкин Степан Минеевич

Отец ребёнка: Челышкин Миней Григорьевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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