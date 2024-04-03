Челышкина Аксинья (Ксения) Минеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.1836
Сын: Челышкин Семен Артемьевич
Отец ребёнка: Челышкин Артемий Савельевич
Сельцо Михайловка Змеевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1841
Сын: Челышкин Михаил Артемьевич
Отец ребёнка: Челышкин Артемий Савельевич
сельцо Дмитриевское Смолинской волости Судогодского уезда
Смерть
Неизвестно