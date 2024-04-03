Челышкина Аксинья (Ксения) Минеевна Около 1815 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челышкина Аксинья (Ксения) Минеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Челышкин Миней Григорьевич

Мать: Челышкина Ирина (Арина) Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челышкин Артемий Савельевич

Рождение ребёнка
26.01.1836

Сын: Челышкин Семен Артемьевич

Отец ребёнка: Челышкин Артемий Савельевич

Сельцо Михайловка Змеевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1841

Сын: Челышкин Михаил Артемьевич

Отец ребёнка: Челышкин Артемий Савельевич

сельцо Дмитриевское Смолинской волости Судогодского уезда
Смерть
Неизвестно

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