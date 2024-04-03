Челышкин Семен Артемьевич 26.01.1836 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челышкин Семен Артемьевич

Место рождения

Сельцо Михайловка Змеевка Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

26.01.1836

Дата смерти

17.01.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1836

Отец: Челышкин Артемий Савельевич

Мать: Челышкина Аксинья (Ксения) Минеевна

Сельцо Михайловка Змеевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челышкина Ирина Кондратьевна

Крещение
26.01.1836
Христорождественская церковь села Старокленское Раненбургского уезда
Восприемники: господина Бакеева крестьянин Игнатий Николаев и господи Змеевой крестьянина Козьмы Трофимова жена Федосья Павлова. Крестил священник Андрей Димитриев.
Смерть
17.01.1913
сельцо Дмитриевское Смолинской волости Судогодского уезда Владимирской губернии

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