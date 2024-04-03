Челышкин Семен Артемьевич
Место рожденияСельцо Михайловка Змеевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения26.01.1836
Дата смерти17.01.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1836
Сельцо Михайловка Змеевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
26.01.1836
Христорождественская церковь села Старокленское Раненбургского уезда
Восприемники: господина Бакеева крестьянин Игнатий Николаев и господи Змеевой крестьянина Козьмы Трофимова жена Федосья Павлова. Крестил священник Андрей Димитриев.
Смерть
17.01.1913
сельцо Дмитриевское Смолинской волости Судогодского уезда Владимирской губернии