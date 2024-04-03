Челышкин Артемий Савельевич 1811 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челышкин Артемий Савельевич

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1811

Дата смерти

21.09.1891

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Челышкин Савелий Ефимович

Мать: Челышкина(Долгова) (Долгова) Агафья Тимофеевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челышкина Аксинья (Ксения) Минеевна

Рождение ребёнка
26.01.1836

Сын: Челышкин Семен Артемьевич

Мать ребёнка: Челышкина Аксинья (Ксения) Минеевна

Сельцо Михайловка Змеевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1841

Сын: Челышкин Михаил Артемьевич

Мать ребёнка: Челышкина Аксинья (Ксения) Минеевна

сельцо Дмитриевское Смолинской волости Судогодского уезда
Смерть
21.09.1891
сельцо Дмитриевское Смолинской волости Судогодского уезда Владимирской губернии
Похороны
Неизвестно
Приходское кладбище села Смолино

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