Челышкин Артемий Савельевич
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1811
Дата смерти21.09.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.1836
Сын: Челышкин Семен Артемьевич
Мать ребёнка: Челышкина Аксинья (Ксения) Минеевна
Сельцо Михайловка Змеевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1841
Сын: Челышкин Михаил Артемьевич
Мать ребёнка: Челышкина Аксинья (Ксения) Минеевна
сельцо Дмитриевское Смолинской волости Судогодского уезда
Смерть
21.09.1891
сельцо Дмитриевское Смолинской волости Судогодского уезда Владимирской губернии
Похороны
Неизвестно
Приходское кладбище села Смолино