Челышкина(Долгова) (Долгова) Агафья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1811
Сын: Челышкин Артемий Савельевич
Отец ребёнка: Челышкин Савелий Ефимович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1816
Сын: Челышкин Ксенофонт Савельевич
Отец ребёнка: Челышкин Савелий Ефимович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
После 1858
сельцо Дмитриевское Смолинской волости Судогодского уезда Владимирской губернии
сельцо Дмитриевское Смолинской волости Судогодского уезда Владимирской губернии