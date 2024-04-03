Челышкина(Долгова) (Долгова) Агафья Тимофеевна 1790 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челышкина(Долгова) (Долгова) Агафья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Долгов Тимофей Акинфиевич

Мать: Долгова(Ситных) (Ситных) Прасковья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челышкин Савелий Ефимович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Челышкин Артемий Савельевич

Отец ребёнка: Челышкин Савелий Ефимович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1816

Сын: Челышкин Ксенофонт Савельевич

Отец ребёнка: Челышкин Савелий Ефимович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
После 1858
сельцо Дмитриевское Смолинской волости Судогодского уезда Владимирской губернии
сельцо Дмитриевское Смолинской волости Судогодского уезда Владимирской губернии

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