Долгов Тимофей Акинфиевич 1749 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгов Тимофей Акинфиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Долгов Акинфей Лаврович

Мать: Долгова(Скороходова) (Скороходова) Евдокия Степановна

Бракосочетание
14.?.1767

Жена: Долгова(Ситных) (Ситных) Прасковья Степановна

Никольская церковь села Лычное
Венчал священник Иоанн Филиппов. Поручители: крестьяне помещика Змеева Ермил Митрофанов и Лаврентий Савельев. ГАРО 627/248/1, л.365 об.
Рождение ребёнка
20.11.1769

Дочь: (Долгова) Варвара Тимофеевна

Мать ребёнка: Долгова(Ситных) (Ситных) Прасковья Степановна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
10.12.1771

Сын: Долгов Даниил Тимофеевич

Мать ребёнка: Долгова(Ситных) (Ситных) Прасковья Степановна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Челушкина(Долгова) (Долгова) Татьяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Долгова(Ситных) (Ситных) Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
05.02.1778

Дочь: (Долгова) Агафья Тимофеевна

Мать ребёнка: Долгова(Ситных) (Ситных) Прасковья Степановна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Долгова) Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Долгова(Ситных) (Ситных) Прасковья Степановна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Долгова) Екатерина Тимофеевна

Мать ребёнка: Долгова(Ситных) (Ситных) Прасковья Степановна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1785

Сын: Долгов Семен Тимофеевич

Мать ребёнка: Долгова(Ситных) (Ситных) Прасковья Степановна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Челышкина(Долгова) (Долгова) Агафья Тимофеевна

Мать ребёнка: Долгова(Ситных) (Ситных) Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Долгова) Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Долгова(Ситных) (Ситных) Прасковья Степановна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
1800

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