Долгов Тимофей Акинфиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Бракосочетание
14.?.1767
Никольская церковь села Лычное
Венчал священник Иоанн Филиппов. Поручители: крестьяне помещика Змеева Ермил Митрофанов и Лаврентий Савельев. ГАРО 627/248/1, л.365 об.
Рождение ребёнка
20.11.1769
Дочь: (Долгова) Варвара Тимофеевна
Мать ребёнка: Долгова(Ситных) (Ситных) Прасковья Степановна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
10.12.1771
Мать ребёнка: Долгова(Ситных) (Ситных) Прасковья Степановна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1774
Рождение ребёнка
05.02.1778
Дочь: (Долгова) Агафья Тимофеевна
Мать ребёнка: Долгова(Ситных) (Ситных) Прасковья Степановна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Долгова) Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Долгова(Ситных) (Ситных) Прасковья Степановна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Долгова) Екатерина Тимофеевна
Мать ребёнка: Долгова(Ситных) (Ситных) Прасковья Степановна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Долгова(Ситных) (Ситных) Прасковья Степановна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1790
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Долгова) Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Долгова(Ситных) (Ситных) Прасковья Степановна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
1800