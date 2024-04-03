Долгов Даниил Тимофеевич
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения10.12.1771
Дата смерти09.01.1832
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1771
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
11.12.1771
Никольская церковь села Лычное
Крещен иереем Феодором Григорьевым.
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Долгова Матрона Назаровна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Долгова) Матрона Даниловна
Мать ребёнка: Долгова Матрона Назаровна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1805
Дочь: (Долгова) Марина Даниловна
Мать ребёнка: Долгова Матрона Назаровна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Долгова Матрона Назаровна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
01.10.1811
Дочь: Скороходова(Долгова) (Долгова) Устинья Даниловна
Мать ребёнка: Долгова Матрона Назаровна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
14.05.1814
Сын: Долгов Константин Данилович
Мать ребёнка: Долгова Матрона Назаровна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
09.01.1832
кладбище при Николаевской церкви с.Лычное
Причина смерти: по натуре