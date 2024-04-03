Долгов Даниил Тимофеевич 10.12.1771 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгов Даниил Тимофеевич

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

10.12.1771

Дата смерти

09.01.1832

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1771

Отец: Долгов Тимофей Акинфиевич

Мать: Долгова(Ситных) (Ситных) Прасковья Степановна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
11.12.1771
Никольская церковь села Лычное
Крещен иереем Феодором Григорьевым.
Рождение ребёнка
1799

Сын: Долгов Иван Данилович

Мать ребёнка: Долгова Матрона Назаровна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Долгова) Матрона Даниловна

Мать ребёнка: Долгова Матрона Назаровна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1805

Дочь: (Долгова) Марина Даниловна

Мать ребёнка: Долгова Матрона Назаровна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1809

Сын: Долгов Тихон Данилович

Мать ребёнка: Долгова Матрона Назаровна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
01.10.1811

Дочь: Скороходова(Долгова) (Долгова) Устинья Даниловна

Мать ребёнка: Долгова Матрона Назаровна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
14.05.1814

Сын: Долгов Константин Данилович

Мать ребёнка: Долгова Матрона Назаровна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
09.01.1832
кладбище при Николаевской церкви с.Лычное
Причина смерти: по натуре

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