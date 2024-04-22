Долгов Иван Данилович 1799 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДолгов Иван Данилович

Долгов Иван Данилович

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Долгов Даниил Тимофеевич

Мать: Долгова Матрона Назаровна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
01.04.1815

Жена: Долгова Анна Васильевна

Село Лычное
Поручители : Ефим Кононов, Николай Федоров и Козьма Григорьев
Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Долгова) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Долгова Анна Васильевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Скороходова(Долгова) (Долгова) Евфимия (Афимья) Иванова

Мать ребёнка: Долгова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Долгова) Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Долгова Анна Васильевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Долгова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Долгова Анна Васильевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
13.06.1835

Дочь: (Долгова) Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Долгова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Долгов Ефим Иванович

Мать ребёнка: Долгова Анна Васильевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
23.08.1843

Сын: Долгов Александр Иванович

Мать ребёнка: Долгова Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.