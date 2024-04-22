Долгов Иван Данилович
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1799
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
01.04.1815
Жена: Долгова Анна Васильевна
Село Лычное
Поручители : Ефим Кононов, Николай Федоров и Козьма Григорьев
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Долгова) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Долгова Анна Васильевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Скороходова(Долгова) (Долгова) Евфимия (Афимья) Иванова
Мать ребёнка: Долгова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Долгова) Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Долгова Анна Васильевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Долгова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Долгова Анна Васильевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
13.06.1835
Дочь: (Долгова) Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Долгова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Долгов Ефим Иванович
Мать ребёнка: Долгова Анна Васильевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
23.08.1843
Сын: Долгов Александр Иванович
Мать ребёнка: Долгова Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно