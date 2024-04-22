Долгова Анна Васильевна 1800 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгова Анна Васильевна

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
01.04.1815

Муж: Долгов Иван Данилович

Село Лычное
Поручители : Ефим Кононов, Николай Федоров и Козьма Григорьев
Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Долгова) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Долгов Иван Данилович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Скороходова(Долгова) (Долгова) Евфимия (Афимья) Иванова

Отец ребёнка: Долгов Иван Данилович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Долгова) Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Долгов Иван Данилович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Долгова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Долгов Иван Данилович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
13.06.1835

Дочь: (Долгова) Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Долгов Иван Данилович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Долгов Ефим Иванович

Отец ребёнка: Долгов Иван Данилович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
23.08.1843

Сын: Долгов Александр Иванович

Отец ребёнка: Долгов Иван Данилович

Смерть
Неизвестно

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