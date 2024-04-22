Долгова Анна Васильевна
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
01.04.1815
Село Лычное
Поручители : Ефим Кононов, Николай Федоров и Козьма Григорьев
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Долгова) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Долгов Иван Данилович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Скороходова(Долгова) (Долгова) Евфимия (Афимья) Иванова
Отец ребёнка: Долгов Иван Данилович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Долгова) Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Долгов Иван Данилович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Долгова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Долгов Иван Данилович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
13.06.1835
Дочь: (Долгова) Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Долгов Иван Данилович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Долгов Ефим Иванович
Отец ребёнка: Долгов Иван Данилович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
23.08.1843
Сын: Долгов Александр Иванович
Отец ребёнка: Долгов Иван Данилович
Смерть
Неизвестно