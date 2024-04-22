Долгов Ефим Иванович
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1837
Дата смерти02.06.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1837
Отец: Долгов Иван Данилович
Мать: Долгова Анна Васильевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1859
Дочь: (Долгова) Матрона Ефимовна
Мать ребёнка: Долгова Елена (Алена) Даниловна 1Я Жена
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1862
Рождение ребёнка
1864
Сын: Долгов Михаил Ефимов
Мать ребёнка: Долгова Елена (Алена) Даниловна 1Я Жена
Рождение ребёнка
1868
Дочь: (Долгова) Прасковья Ефимовна
Мать ребёнка: Долгова Елена (Алена) Даниловна 1Я Жена
Рождение ребёнка
14.06.1870
Сын: Долгов Тихон Ефимов
Мать ребёнка: Долгова Елена (Алена) Даниловна 1Я Жена
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
15.10.1871
Смерть
02.06.1915