Долгов Ефим Иванович 1837 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДолгов Ефим Иванович

Долгов Ефим Иванович

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1837

Дата смерти

02.06.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Долгов Иван Данилович

Мать: Долгова Анна Васильевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова Елена (Алена) Даниловна 1Я Жена

Рождение ребёнка
01.11.1859

Дочь: (Долгова) Матрона Ефимовна

Мать ребёнка: Долгова Елена (Алена) Даниловна 1Я Жена

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Семенова(Долгова) (Долгова) Евдокия Ефимова

Мать ребёнка: Долгова Елена (Алена) Даниловна 1Я Жена

Рождение ребёнка
1864

Сын: Долгов Михаил Ефимов

Мать ребёнка: Долгова Елена (Алена) Даниловна 1Я Жена

Рождение ребёнка
1868

Дочь: (Долгова) Прасковья Ефимовна

Мать ребёнка: Долгова Елена (Алена) Даниловна 1Я Жена

Рождение ребёнка
14.06.1870

Сын: Долгов Тихон Ефимов

Мать ребёнка: Долгова Елена (Алена) Даниловна 1Я Жена

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
15.10.1871

Жена: Долгова Евдокия Макаровна 2Яжена

Смерть
02.06.1915

Мы используем куки для улучшения работы сайта.