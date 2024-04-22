Долгова Елена (Алена) Даниловна 1Я Жена 1839 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгова Елена (Алена) Даниловна 1Я Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

26.07.1871

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Семенов Даниил Иванович

Мать: Семенова(Осипова) (Осипова) Федосья Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгов Ефим Иванович

Рождение ребёнка
01.11.1859

Дочь: (Долгова) Матрона Ефимовна

Отец ребёнка: Долгов Ефим Иванович

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Семенова(Долгова) (Долгова) Евдокия Ефимова

Отец ребёнка: Долгов Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1864

Сын: Долгов Михаил Ефимов

Отец ребёнка: Долгов Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1868

Дочь: (Долгова) Прасковья Ефимовна

Отец ребёнка: Долгов Ефим Иванович

Рождение ребёнка
14.06.1870

Сын: Долгов Тихон Ефимов

Отец ребёнка: Долгов Ефим Иванович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
26.07.1871

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