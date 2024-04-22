Долгова Елена (Алена) Даниловна 1Я Жена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти26.07.1871
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Долгов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
01.11.1859
Дочь: (Долгова) Матрона Ефимовна
Отец ребёнка: Долгов Ефим Иванович
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Семенова(Долгова) (Долгова) Евдокия Ефимова
Отец ребёнка: Долгов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1864
Сын: Долгов Михаил Ефимов
Отец ребёнка: Долгов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: (Долгова) Прасковья Ефимовна
Отец ребёнка: Долгов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
14.06.1870
Сын: Долгов Тихон Ефимов
Отец ребёнка: Долгов Ефим Иванович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
26.07.1871