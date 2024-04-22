Долгов Михаил Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти26.08.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Бракосочетание
30.?.1883
Николаевская церковь с.Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
27.10.1884
Дочь: (Долгова) Прасковья Михайлова
Мать ребёнка: Долгова(Сафронова) (Сафронова) Анна Никитина
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
05.11.1886
Мать ребёнка: Долгова(Сафронова) (Сафронова) Анна Никитина
Рождение ребёнка
22.02.1889
Мать ребёнка: Долгова(Сафронова) (Сафронова) Анна Никитина
Рождение ребёнка
25.05.1891
Дочь: (Долгова) Федосья Михайлова
Мать ребёнка: Долгова(Сафронова) (Сафронова) Анна Никитина
отец указан ошибкой как Михаил Егорович
Смерть
26.08.1893
Причина смерти: от чахотки