Долгов Михаил Ефимов 1864 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгов Михаил Ефимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

26.08.1893

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Долгов Ефим Иванович

Мать: Долгова Елена (Алена) Даниловна 1Я Жена

Бракосочетание
30.?.1883

Жена: Долгова(Сафронова) (Сафронова) Анна Никитина

Николаевская церковь с.Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
27.10.1884

Дочь: (Долгова) Прасковья Михайлова

Мать ребёнка: Долгова(Сафронова) (Сафронова) Анна Никитина

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
05.11.1886

Сын: Долгов Михаил Михайлов

Мать ребёнка: Долгова(Сафронова) (Сафронова) Анна Никитина

Рождение ребёнка
22.02.1889

Сын: Долгов Поликарп Михайлов

Мать ребёнка: Долгова(Сафронова) (Сафронова) Анна Никитина

Рождение ребёнка
25.05.1891

Дочь: (Долгова) Федосья Михайлова

Мать ребёнка: Долгова(Сафронова) (Сафронова) Анна Никитина

отец указан ошибкой как Михаил Егорович
Смерть
26.08.1893
Причина смерти: от чахотки

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